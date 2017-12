Secretaria de Obras realiza melhorias em iluminação pública

Instalação de superpostes e de luminárias mais eficientes estão entre os trabalhos entregues pela pasta

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), através da Gerência de Iluminação Pública, segue com sua programação após a festa de Aniversário de Londrina. Neste fim de ano, novas obras de iluminação estão sendo entregues em diversas partes do município.



Na Gleba Palhano, além da instalação de um superposte na rotatória da Avenida Maringá com a Rua Joaquim de Matos Barreto, foi feita a adequação das luminárias na rotatória da Avenida Ayrton Senna com a Rua Bento Munhoz da Rocha. Antes, havia apenas uma luminária, voltada para dentro da rotatória, que foi reposicionada corretamente. Também foram implantadas três novas luminárias no local.



Mais dois superpostes foram instalados na praça Joaquim Ferreira do Nascimento, no Jardim Santa Rita, e um na praça Pedro Luiz, em frente ao Colégio Adventista, no Jardim Shangri-Lá. Dois superpostes já existentes na rotatória da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Santa Mônica foram readequados.



Modernização

No entorno do Bosque Marechal Cândido Rondon, na região central, foram instaladas lâmpadas de vapor metálico, que têm maior definição de cor e oferecem melhor luminosidade. Já no Garden Park Residence, na região norte, foram repostas 32 luminárias que haviam sido furtadas ou vandalizadas, com lâmpadas de vapor de sódio de 100W.



No bairro Parque Ouro Branco, 32 luminárias antigas foram substituídas e lâmpadas de vapor metálico de 150 W foram instaladas ao redor da praça da Rua Verônica. Este espaço compreende grande movimentação de pessoas visto que engloba um Centro Comunitário, a Unidade Básica de Saúde Ouro Branco, a Escola Municipal Mábio Palhano e duas igrejas.



Na Rua Humberto Piugari Coutinho, também na região norte, e no Distrito de Lerroville, foi finalizada a modernização dos equipamentos de iluminação pública viária, com a instalação de novas luminárias com lâmpadas de vapor de sódio de 100W, que também substituíram as antigas lâmpadas de mercúrio existentes, deixando a iluminação uniforme. Nos dois lugares, foram trabalhados 281 pontos de iluminação pública. Em Lerroville, as duas principais vias do distrito, a Avenida Dr. Gustavo Avelino Correia e a Rua Eloy Nogueira, receberam, ainda, lâmpadas de vapor de sódio de 250W.



O gerente de Iluminação Pública da SMOP, Fábio Simões, frisou que a secretaria busca maior qualidade no serviço para a população, trabalhando para que isso não interfira no custo do consumo de energia elétrica pelo sistema de iluminação pública. “Nas avenidas, as modernizações visam trazer conforto visual e segurança com lâmpadas de vapor de sódio de 250W. Nos demais locais, utilizamos lâmpadas de vapor de sódio de 100W, que possuem melhor luminosidade e economia em comparação com as lâmpadas de mercúrio, cuja vida útil já se esgotou”, destacou.



De acordo com Simões, a substituição de luminárias obsoletas por novas garante melhor fluxo luminoso. A manutenção da iluminação pública em Londrina é de responsabilidade da Sercomtel Iluminação. Os pedidos de serviços podem ser feitos pelo telefone 0800-400-4343, pelo aplicativo, ou pelo site www.sercomteliluminacao.com.br. Assim que protocolados, os pedidos devem ser atendidos em até cinco dias.

NC/PML