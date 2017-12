Musa fitness, Gabi Bayerlein exporta biquínis após pedidos de fãs na Europa

Que Gabi Bayerlein é sucesso fora do país em sua categoria não é novidade. Agora, a gata que é dona de um corpo invejável conquistado com muito exercício físico e uma boa alimentação, está exportando os biquínis brasileiros para a Europa e Ásia. Atendendo aos muitos pedidos de suas fãs espalhadas pelo mundo, Gabi resolveu mandar seus looks praianos.

“Minha caixa de mensagem fica cheia quando posto uma foto de biquíni, minhas fãs fora do Brasil ficam enlouquecidas. O que a gente não faz por quem gosta da gente, não é mesmo?! De tanto pedirem, decidi enviar. Não é nada profissional, envio como gratidão pelo reconhecimento ao trabalho que faço lá fora”, contou a musa sem descartar a possibilidade de lançar uma linha própria.

A modelo revelou ainda está com um dos dedos dos pés fraturado por conta de um acidente que sofreu na academia enquanto fazia um exercício. O médico de Gabi já liberou a atividade, porém, ela ainda está com o pé imobilizado.

“Eu estava malhando, me exercitando como sempre, como todos os dias. De repente, uma anilha caiu no meu pé e senti uma ‘dorzinha’, nada que me fizesse querer procurar um ortopedista naquele momento. A noite a dor aumentou e eu tive que procurar um hospital. O médico identificou a lesão e falou que estou com um dos dedos fraturado. Mas estou bem, ainda malhando, mesmo com o pé imobilizado, acredito que fico assim até depois do Réveillon”, esclareceu.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar