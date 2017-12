A menina dos olhos o natal

John Lennon dizia, então é natal e o pobre, rico, amarelo, negro, devem festejar juntos, porque é natal. Nada mais importa, é natal. Esta canção, fez e faz sucesso, no mundo todo, pelo fato de levar alegria, paz, igualdade a todos. Atitudes, sentimentos simples e fáceis que deixam a humanidade, mais feliz é natal. E podemos viver o natal, o ano todo.

O importante no mundo é você, as pessoas que moram nele. As coisas supérfluas, não importam. Podemos viver, sem estes valores. Caso fossem necessárias ao homem, ao corpo humano, seriamos feito de ouro, diamante, rubi, essas coisas, que duram a vida toda. “Como nós, só passamos por aqui, o Arquiteto do universo, deu vida apenas, a sua menina dos olhos, você. ”

Assim fica fácil entender, o Arquiteto, a canção de Lennon, as doutrinas que pregam, um lugar melhor. A menina dos olhos deste universo, foi construída, com ferro, óleo, ouro, um pouco de tudo. Por isto temos vida. Já o rubi diamante e outros, não tem vida, não tem valor, foram feitos só deles, são pobres.

Então é natal, o que importa, ter um pouco de tudo. Uma pitada de rico, de pobre, de amarelo, uma caçamba de amor e creia, não vai errar a receita.

Se achar que errou, que falta algo, coloque mais amor, este sozinho, deixa o mundo melhor.

Paulo Cesar