México renova cotas de importação de carne de frang

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que foi na terça-feira (26), no Diário Oficial Mexicano, a renovação das cotas de importação de carne de aves para aquele destino.

A cota para importação de carne de frango havia sido deferida em 16 de maio de 2013 e, agora, foi renovada até dezembro de 2019, mantendo as mesmas características da originalmente publicada e no montante residual do que foi até aqui utilizado, volume superior a 100.000 toneladas.

Conforme o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, além de confirmar o fluxo de negócios já consolidado entre Brasil e México, há expectativa de que novos fluxos de exportações se construam a partir da renovação das cotas.

“A renovação das cotas de importação de carne de frango pelo México reforça a parceria estabelecida entre os dois países e confirma a confiança da população mexicana na qualidade da carne de frango brasileira”, explica Turra.

(Jornalista Paulo Cezar Abrahão Prates, Assessor Dr. Francisco Turra/ABPA)