Inscrições para concurso de desenho do Compaz encerra em janeiro

O desenho mais votado estampará a camiseta utilizada pelos membros do conselho em 2018; prêmio é de R$ 300,00

O Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Londrina Pazeando, estão realizando o concurso cultural “10º Abraço no Lago”. Por meio do concurso será feita a escolha do desenho que irá estampar as camisetas comemorativas de 10 anos do “Abraço no Lago pela Paz”, usadas pelos conselheiros e participantes das ações pela não violência em 2018. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 de janeiro de 2018, conforme regras estabelecidas pelo edital, no site da ONG, no endereço https://goo.gl/WR3nxk.

O concurso é destinado, especialmente, a estudantes de moda, arte e design, mas qualquer pessoa pode participar. Será feita uma pré-seleção dos cinco melhores desenhos enviados. Entre estes cinco, a população escolherá o vencedor, votando na melhor ilustração para a estampa das camisetas. A premiação para o autor da arte mais votada será em dinheiro, no valor de R$300,00.

Para votar, a população terá o prazo de 22 a 31 de janeiro, acessando a fanpage do Abraço no Lago, no Facebook, pelo link https://www.facebook.com/Abraconolago e curtindo a foto da arte escolhida. O desenho com mais cliques no botão curtir será o ganhador. A divulgação do resultado final será feita também na fanpage, no dia 5 de fevereiro.

De acordo com a presidente do Compaz, Maria Aparecida Prandini, o objetivo do concurso é promover algo simbólico para o décimo ano do Abraço no Lago. “A intenção é que as pessoas, pensando sobre o tema, reflitam sobre a importância da tolerância e da confraternização. E que esse sentimento perdure”, disse.

Como participar

Os interessados em participar do concurso cultural deverão enviar os desenhos por e-mail, em dois formatos: imagem JPG (300 dpi) e arquivo aberto (vetorizado), finalizado nos softwares Corel Draw (até versão 17) ou Adobe Illustrator. O e-mail para o envio da arte é o compazld@hotmail.com, como anexo ou link na nuvem, caso o arquivo exceda o tamanho suportado pelo e-mail. Serão aceitas camisetas nas cores branca e azul, com variações nas golas e mangas, conforme anexo disponível no edital do concurso. O participante deverá se comprometer a realizar possíveis alterações solicitadas pela comissão julgadora no desenho.

Os participantes podem obter estas e outras informações ligando para a presidente do Compaz, Maria Aparecida Prandini, no telefone 9 9919-6000 ou para o secretário, Charleston Luiz da Silva, no 9 9995-8939, e também pelo e-mail acima.

N. Com/PML