Coleta de lixo e recolhimento dos recicláveis param em Londrina no Ano Novo

Em função do feriado, rejeito e resíduos orgânicos voltam a ser recolhidos no dia seguinte. Já bairros onde a coleta seletiva seria realizada na segunda-feira (1º) terão recolhimento diferenciado entre os dias 29 e 3 de janeiro

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) informa que, por conta do feriado de Ano Novo, não haverá coleta do lixo domiciliar e nem recolhimento dos recicláveis em Londrina na próxima segunda-feira (1º). O rejeito e os resíduos orgânicos voltarão a ser recolhidos na terça-feira (2), a partir das 7h, nos locais já atendidos neste dia. Já as cooperativas que operam a coleta seletiva atuarão de modo diferenciado em cada região da cidade.

A Cooper Refum, a Eco Recin, a Coocepeve e a Cooper Região vão adiantar a coleta do Ano Novo (segunda-feira) para esta sexta-feira (29). A Cooper Mudança e a Coopernorth vão transferir para a próxima terça-feira (2), enquanto a Cooperoeste fará na quarta-feira (3). Todas as cooperativas retomam as atividades normais após o feriado, com exceção da Cooper Região. A associação de catadores vai estender o recesso até o dia 2, realizando o atendimento de terça no dia seguinte.

A CMTU vai monitorar o funcionamento dos serviços durante o período para garantir que os resíduos não fiquem amontoados nas ruas. A companhia ressalta que, nos locais onde os caminhões do lixo passariam no Ano Novo, as atividades serão normalizadas na quarta-feira. Neste intervalo, a recomendação é que os moradores não coloquem o material nas calçadas. O objetivo é evitar que os sacos sejam espalhados pelas vias pela ação da chuva ou de animais, evitando, assim, mau cheiro, sujeira e acúmulo de água parada.

Os londrinenses atendidos pela coleta seletiva às segundas-feiras que porventura não souberem a cooperativa encarregada do seu bairro e, consequentemente, se a coleta será adiantada ou postergada, podem se informar pelo site da CMTU, na opção "Mapa da Coleta Seletiva". A informação pode ser obtida também com o Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da companhia, no telefone 3379-7900, das 8h às 17h.

NC/PML