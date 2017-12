Dados do Caged de novembro confirmam estabilidade em Londrina em 2017

Londrina manteve a mudança mensal no percentual entre admitidos e desligados em menos de 1%; ao longo do ano a variação no saldo de empregos foi de 0,31%

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem (27) pelo Ministério do Trabalho, confirmaram a tendência de estabilidade em Londrina neste ano. A cidade teve uma variação de 0,05% no saldo entre admitidos e desligados, terminando novembro com um saldo negativo de 70 vagas. Ao longo de 2017, a variação percentual na movimentação funcional do mercado de trabalho londrinense, seja positiva ou negativa, que é mensalmente baseada no saldo do Caged, sempre registrou menos de 1%. No ano a variação foi de 0,31%, com uma retração de 481 postos de trabalho.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, essa estabilidade em um ano de crise é algo a se comemorar. “Tivemos um 2017 muito conturbado economicamente em todo o país. Conseguirmos manter nossa variação mensal bem próxima de 0%. Sabemos que não é o ideal, mas dentro desse cenário macroeconômico é algo a se ressaltar. Londrina é uma cidade que tem reagido bem à crise. Ainda assim, perdemos 481 postos de trabalho ao longo do ano, mas estamos otimistas para reverter esse pequeno déficit já no início de 2018”, analisou o secretário.

Carreri ainda destacou o número de pessoas que foram reinseridas no emprego formal via Secretaria do Trabalho em 2017. “Nós tivemos um número recorde de admissões por meio de encaminhamentos da Secretaria via Sistema Nacional de Emprego (Sine). Até novembro, que é a última data consolidada no sistema, foram 2.738 pessoas que foram contratadas via Sine. É o melhor número desde a criação da Secretaria. Em 2013, quando havia sido registrado o maior número de admissões, 2.154 pessoas foram contratadas, e ainda não temos os dados de dezembro, então esse número ainda deve subir”, explicou.

NC/PML