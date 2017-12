A Secretaria de Esportes informa que a Final da 7º Copa Rolândia de Futebol Suiço foi suspensa devido as chuvas e vai ser disputada, em comum acordo, no aniversário da cidade, domingo, 28 de janeiro, 10h no Estádio Erich Georg, envolvendo as equipes Califórnia F.C./J.F.Antenas/M.V Sports e AABB Hidrolog. Entrada gratuita.

NC/PMR