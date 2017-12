Londrina: Agricultura divulga lista de produtores credenciados para feira de orgânicos

A partir de 2018, agricultores de Londrina e região poderão vender seus produtos na área do Lago Igapó; o resultado está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) divulgou ontem (27) o resultado da Chamada Pública nº 001/2017, que estabelece os produtores rurais, de Londrina e região, credenciados e aptos a receber um espaço para a comercialização de produtos orgânicos da agricultura familiar. A partir de 2018, o Município disponibilizará aos credenciados uma área específica para a realização de uma feira do agricultor, que irá ocorrer, semanalmente, na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto (proximidades da Rua Aristóteles), na região do Lago Igapó.

O edital de chamamento também traz os nomes dos produtores pré-credenciados, de acordo com as normas estabelecidas pelo Município. A publicação foi feita no Jornal Oficial do Município (JOM), edição nº 3.416, e pode ser acessada pelo endereço www.londrina.pr.gov.br .

Inicialmente, já estão credenciados junto à Prefeitura oito produtores de Londrina e região. Outros quatro produtores estão na lista de pré-credenciados e poderão participar da feira após apresentarem a certificação de produtor orgânico.

De acordo com a diretora de Abastecimento da SMAA, Maria Inez Passini Lima, o espaço destinado à feira de produtos orgânicos poderá comportar, a princípio, até 24 produtores certificados pela Prefeitura de Londrina. “A feira será realizada aos sábados de manhã, das 7 às 13 horas, e a previsão é que as atividades tenham início em janeiro de 2018, a partir da segunda quinzena do mês”, informou.

Maria Inez também destacou que a região do Lago Igapó é um ambiente bem localizado e que proporcionará aos produtores condições adequadas de trabalho e mais visibilidade. “Além de ocupar um importante espaço público de Londrina, a feira será uma ótima oportunidade para que os produtores rurais possam instalar suas barracas e ofertar produtos orgânicos de qualidade, com preços acessíveis à população, que também acabará sendo beneficiada”, salientou.

Os produtores rurais de Londrina e região interessados em participar da feira do agricultor, na região do Lago Igapó, devem entrar em contato com o setor de Abastecimento da SMAA, pelo telefone (43) 3372-4789, para obter as orientações sobre a documentação necessária neste processo de credenciamento. A comissão de organização da feira analisará os pedidos e os produtores receberão visitas técnicas para a verificação das condições de produção dos orgânicos em cada local.

NC/PML