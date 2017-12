Sue Lasmar dispara: "Gosto de fazer no primeiro dia do ano o que quero fazer o ano todo

A "Diva Fitness" Sue Lasmar, que revelou recentemente que sofreu com uma forte depressão por se cobrar muito para estar perfeita e para os trabalhos aumentarem cada vez mais, fala sobre as superstições para o Ano Novo. "Vou passar de branco, pular as sete ondinhas e comer uvas na virada pois dizem que dá sorte (risos)", afirma a morena formada em Letras, Nutrição e Educação Física.

"Gosto de fazer no primeiro dia do ano o que quero fazer o ano todo (risos)!", completa a beldade de 32 anos.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar