Vanessa Soares tem conta do Instagram denunciada por postar fotos sensuais

“Hipocrisia! Bunda tem em todo lugar do carnaval até a videoclipe”, disse a morena

Musa fitness sexy, Vanessa Soares, perdeu sua conta no Instagram, com quase 600 mil seguidores, após denúncias. Acontece que a beldade gostava de postar fotos sensuais principalmente do bumbum.

“Hipocrisia! Bunda tem em todo lugar do carnaval até a videoclipe. Com tanta coisa errada no Brasil vão logo se preocupar com minhas fotos”, afirmou a gata, que vai lançar seu próprio site com conteúdos exclusivos.

Ela ainda tenta recuperar a conta e diz que não vai parar de sensualizar caso isso aconteça. “ Quando eu for a única a sensualizar, eu paro. E também, tudo que é bonito é para se mostrar”, disse brincando a morena.

