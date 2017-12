Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conquista nova sede

Novas instalações foram entregues ontem (27), juntamente com um novo estacionamento para motocicletas, na sede administrativa da Prefeitura de Ibiporã

O prefeito de Ibiporã, João Coloniezi, entregou ontem (27), aos servidores e munícipes, as novas instalações da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, além do estacionamento para motos, ambos construídos da sede da Prefeitura. As obras totalizam um investimento de mais de R$ 300 mil, com recursos próprios.

Além do prefeito, a cerimônia foi prestigiada pelo vice, Beto Baccarin, secretários municipais, os vereadores Ilseu Zapelini, Professor Abreu e Mari de Sá, além de servidores e agricultores.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente funcionará a partir de agora em uma área de 156,00 m² de área construída, dividida entre recepção, sala de atendimento, banheiros, sala administrativa, copa, depósito e arquivo. A estrutura da cobertura é metálica, o piso de granito, forro de PVC, iluminação com painéis de LED e aparelhos de ar condicionado. O mobiliário é todo planejado e deve ser instalado dentro de um mês.

Além disso, do lado de fora, foi idealizada uma mini praça, inovando-se ainda mais o conceito desta construção que busca oferecer melhores condições de trabalho ao servidor e um atendimento mais ágil e humanizado aos agricultores e ambientalistas. O novo espaço recebeu investimentos de R$ 281.604,02.

Além desta obra, também foi criado na Prefeitura Municipal, em uma área de 103,50 m², um estacionamento exclusivo para abrigar 26 motos (da fiscalização e dos agentes de trânsito). O espaço foi construído com piso em paver, estrutura e telhas metálicas, o que permitirá uma maior otimização de espaços. Foram aplicados R$ 45.638,02 em sua construção.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, João Odair Pelisson, agradeceu o prefeito por ter se sensibilizado com a situação. “Estávamos em uma sala muito acanhada, desconfortável, com visibilidade e ventilação insuficientes. Agora poderemos oferecer aos servidores e munícipes um espaço agradável, acolhedor e organizado”, comemorou Pelisson.

Segundo o secretário de Planejamento (pasta responsável pelo projeto), José Roberto de Oliveira, estas obras são o início de muitas que virão e que contribuirão para a construção de um centro administrativo de excelência, proporcionando melhores condições de trabalho a todos, bem como um atendimento mais humanizado aos nossos cidadãos. “A Prefeitura está instalada neste prédio desde 1984 e até agora não passou por nenhuma grande reforma. Temos vários projetos em andamento, outros já licitados visando à modernização dos processos administrativos, garantindo a acessibilidade e o conforto das pessoas”, explicou Oliveira.

Durante a solenidade, o prefeito João Coloniezi anunciou que no início de 2018 iniciará a reforma da sede administrativa da Prefeitura, começando pela Secretaria de Obras, que funcionará no Parque de Máquinas durante o período de reformas. “Será uma transformação gradativa, até o final da gestão, em 2020. A Prefeitura é a casa do cidadão. Por isso, a importância de tornar o ambiente um local mais bonito e bem cuidado, assegurando uma boa prestação de serviço aos contribuintes”, concluiu Coloniezi.

NC/PMI

Clique nas fotos para ampliar