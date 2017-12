Renata Spallicci, a "Executiva Sarada", revela que deixará dieta de lado até o dia 8 de janeiro

Renata Spallicci, que já sofreu bullying na escola e hoje é conhecida como "Mulher Maravilha da vida real" pela sua luta junto às mulheres por mais igualdade e respeito, revela que deixará a dieta de lado até o dia 8 de janeiro.

"Estarei em off até o dia 8 de janeiro, quando retorno no meu coach Gustavo Pasqualotto para iniciar a preparação para a primeira competição do ano que ocorrerá em abril, em Los Angeles. Mas é claro que não estou comendo tudo o que vejo pela frente (risos)", conta a morena de 36 anos que passará o Réveillon em Miami Beach, nos Estados Unidos, com a roupa na cor rosa.

"Tenho sempre a superstição de usar calcinha nova na cor do que almejo para o Ano Novo. Também faço uma meditação antes da passagem para agradecer pelo ano que passou e vibrar pelo ano que está entrando, reforçando os sonhos que quero realizar", diz a atleta profissional WBFF, executiva, blogueira, escritora, empreendedora e coach.

"Desejo para 2018 sedimentar meus negócios com a Editora Legacy, crescer meu projeto social Fit do Bem, alcançar novas regiões e pessoas, ganhar a coroa no WBFF e casar!", conclui a sempre alegre e otimista Renata Spallicci.

Fabiano de Abreu/MF Press Global

