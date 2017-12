Reveillion na Canção Nova atrai milhares de pessoas

O ponto alto do evento é a primeira missa do ano, à 0h05, após a contagem regressiva para o início de 2018

A Canção Nova, (Rua João Paulo II, s/nº Alto da Bela Vista) em Cachoeira Paulista (SP), é o destino escolhido por cerca de 15 mil pessoas para passar o Reveillion. Na comunidade católica, elas participam do tradicional Acampamento de Ano Novo, de 29 de dezembro de 2017 a 1º de janeiro de 2018. Neste ano o tema do evento é: “É feliz quem a Deus se confia!” (Sl 1).

As missas de abertura (29), às 20h, e de encerramento do evento (1°, Solenidade de Maria, Mãe de Deus), às 15h, serão no Santuário do Pai das Misericórdias. A de sábado, às 16h, acontecerá no Centro de Evangelização, presidida pelo padre José Augusto, da Canção Nova.

São quatro dias de atividades, entre palestras, oração do terço, Adoração ao Santíssimo Sacramento, shows com a Banda Dom, Emanuel Stênio, Juninho Cassimiro e Olívia Ferreira, e acústico com Fernanda Silva e Thiago Tomé.

O ponto alto do evento é a primeira missa do ano, à 0h05, após a contagem regressiva para o início de 2018, presidida pelo padre Roger Luis, da Canção Nova.

A programação completa está disponível no link:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-de-ano-novo-20/

Shows

Sexta (29/12)

20h30 Banda Dom

22h30 Juninho Cassimiro

Sábado (30/12)

20h30 Emanuel Stênio

22h30 Olívia Ferreira

Acústico

Sábado (30/12)

19h Fernanda Silva

Domingo (31/12)

19h Thiago Tomé

Asimp/Canção Nova

