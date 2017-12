Receitas: Creme de Confeiteiro

A nutricionista do GetNinjas Regina Chagas separou pratos gostosos e fáceis de fazer na noite de ano novo

Ingredientes:

2 ½ xícaras de leite

2 colheres de chá de extrato de baunilha

6 gemas

2/3 xícara de açúcar

4 colheres sopa de farinha de trigo

Modo de preparo : Em uma panela, leve o leite a ferver. À parte, desmanche as gemas e aos poucos, misture o açúcar e a farinha de trigo. Misture um pouco do leite fervente á mistura das gemas e aos poucos, junte o restante. Leve tudo de volta ao fogo, mexendo até ferver e engrossar. Adicione a baunilha e deixe esfriar. Cobertura de morango para torta. 3 xícaras de morango maduros e firmes, lavados e secos.1/2 xícara de morango batido, 15gr de gelatina incolor hidratada( misturar ao morango batido ). Montando a torta: Coloque o creme frio na massa assada, acomode os morando inteiros ou cortados e arrume como preferir até cobrir todo creme. Pincele a gelatina sobre os morangos e leve a geladeira por no mínimo 5 horas.