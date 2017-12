Receitas: Torta de morango

A nutricionista do GetNinjas Regina Chagas separou pratos gostosos e fáceis de fazer na noite de ano novo

Ingredientes para massa (brisée)

200gr. de farinha de trigo

Uma pitada de sal

1 colher sopa de açúcar

100gr. de manteiga gelada, em pedaços

4 colheres sopa de água gelada

Modo de preparo: Em uma vasilha, misture a farinha, a pitada de sal e o açúcar. Junte a manteiga e misture fazendo beliscos até virar uma farofa grossa. Abra um buraco e junte a água até agregar completamente. Envolva a massa em um filme plástico e leve para geladeira por 30 minutos. Abra a massa em um tampo enfarinhado, e disponha-a sobre uma forma para torta com fundo falso. Com o garfo faça furos e cubra com papel alumínio ou papel manteiga, preencha com grãos de feijão cru que serviram de peso, para pré assar a massa. Leve ao forno pré-aquecido, por 15 minutos aproximadamente até secar. Retire os grão e o papel e leve ao forno novamente por mais 15 minutos, para terminar de assar e dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar e coloque a massa em um prato de fundo reto.