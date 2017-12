Receitas: Salada Colorida

A nutricionista do GetNinjas Regina Chagas separou pratos gostosos e fáceis de fazer na noite de ano novo

Ingredientes:

Dois pimentões verdes

Dois pimentões vermelhos

Dois pimentões amarelos

Quatro tomates (maduros e firmes)

Duas cenouras grandes

Quatro ou seis rabanetes

Uma cebola grande e duas médias.

Modo de preparo: Lave e seque todos ingredientes. Em seguida faça cortes, tipo palitos com as cenouras e pimentões, rodelas ou retangular com os tomates. Corte as cebolas e os rabanetes, em formato de flores. Com auxílio de uma mandolline, faça cortes tipo de fitas em uns dos pimentões e os demais descasque parte sim e parte não, para ter intervalos e corte em rodelas. Decore como preferir