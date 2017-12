Bella Falconi revela seu sonho para 2018: "Um baby"

Bella Falconi, a musa fitness brasileira mais conceituada nas redes sociais e com mais de 3,1 milhões de seguidores no Instagram, conta que nos Estados Unidos, onde mora, as pessoas não têm superstição de passar o Ano Novo vestindo roupas brancas e revela que tem um sonho para realizar em 2018.

"Um baby (risos)! Estamos tentando há quase um ano e meu maior sonho é ser mãe de novo", afirma a morena de 32 que é mãe da pequena Vicky, de 2 anos e 4 meses. "Também quero lançar meu livro, continuar com as palestras, continuar focada no meu mestrado e passar temporadas mais longas no Brasil a trabalho", completa a beldade que é formada em Ciência da Nutrição pela Universidade Kaplan e agora está fazendo mestrado em Nutrição Aplicada pela Northeastern University, nos Estados Unidos.

"Saúde, um próximo filho (a) e sucesso nos negócios", diz o empresário e marido de Bella Falconi, Ricardo 'Maguila'.

Fabiano de Abreu/MF Press Global