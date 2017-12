Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/12/2017

Primeira Leitura (1Jo 2,3-11)

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos: 3Para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. 4Quem diz: “Eu conheço a Deus”, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 5Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: 6quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu.

7Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início; este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 8No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo — que é verdadeiro nele e em vós —, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. 9Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. 10O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. 11Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos.

Responsório (Sl 95)

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei seu santo nome!

— Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios!

— Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus: diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor!

Evangelho (Lc 2,22-35)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

22Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. 23Conforme está escrito na Lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor”. 24Foram também oferecer o sacrifício — um par de rolas ou dois pombinhos — como está ordenado na Lei do Senhor. 25Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele 26e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor.

27Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei ordenava, 28Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: 29“Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; 30porque meus olhos viram a tua salvação, 31que preparaste diante de todos os povos: 32luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel”.

33O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. 34Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: “Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. 35Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma”.

Precisamos encher o nosso coração de fé e esperança

Um homem de fé é um homem de esperança; é aquele que espera em Deus e coloca n’Ele a sua total confiança

“Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz; porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel” (Lucas 2, 29-31).

Hoje, estamos no templo junto com o velho, o ancião Simeão. Ele está ali para contemplar a glória de Deus. Simeão é para nós o homem da fé e da esperança. O que é um homem de fé? É aquele que tem total confiança em Deus, ele só confia em Deus, só põe n’Ele a sua razão de viver. Ele não desanima, não se deixa levar pelo desalento ou pelas dificuldades, ele não para diante dos atropelos da vida.

Um homem de fé, tem em Deus o seu olhar, a direção da sua vida, o seu apoio e sustento. Um homem de fé é um homem de esperança, é um homem que espera em Deus e coloca n’Ele a sua total confiança.

Quando celebramos o Natal, nos voltamos para as crianças, mas, hoje eu quero contemplar os idosos, porque aqui na leitura estamos falando do idoso Simeão. Ele passou a vida inteira dedicada a Deus, confiando e esperando n’Ele e, agora que está em sua idade mais avançada, é em Deus que ele coloca toda a esperança do seu coração.

Se nós precisamos levar alguma coisa para os nossos idosos, acima de tudo, levemos a fé e a esperança; isso é encher esses corações, nessa etapa da vida, a qual, vivem da presença e da confiança de Deus. Fazendo de Deus o apoio e o sustentáculo de suas vidas.

Nossos idosos não podem viver desanimados, temerosos por causa das enfermidades ou da proximidade da “irmã morte”. Não tem morte para quem está em Deus, o que se aproxima é o nosso encontro com Ele. Por isso, quando o idoso Simeão pega nos braços de Jesus, ele mesmo diz: “Agora sim o vosso servo pode partir em paz, porque meus olhos contemplaram”.

Aquilo que ele contemplou na vida, agora contempla por toda a eternidade. Precisamos encher os nossos olhos, os olhos dos nossos idosos dessa certeza. O Jesus que contemplamos agora entre nós é o mesmo que contemplaremos na eternidade.

Todos temos o direito de sermos idosos cheios de fé, de esperança, de motivação, de amor a vida. Sem temer a morte ou as dificuldades próprias dessa idade, porque nós temos uma certeza: Jesus é a nossa luz, o nosso ânimo, a nossa razão de viver desde criança até a idade mais avançada da vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

