Prefeitura informa o que abre e fecha no feriado de Ano Novo

Prédio da Prefeitura e demais órgãos não terão expediente no dia 1º de janeiro e retomam atendimento na terça-feira (2)

A Prefeitura de Londrina informa os horários de funcionamento dos serviços devido ao feriado de Ano Novo. A sede administrativa da Prefeitura, demais secretarias e órgãos públicos não terão expediente na próxima segunda-feira (1º). O atendimento retorna na terça-feira (2), em horário normal.



A Praça de Atendimento da Fazenda, no piso térreo da Prefeitura, também estará fechada no dia 1º de janeiro, retomando atendimento das 12 às 18 horas a partir do dia 2. Os postos de atendimento do Shopping Boulevard e do Armazém da Moda atenderão somente até as 18 horas nos dias 28 e 29 de dezembro, e estarão fechados entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro, funcionarão normalmente. Já o posto de atendimento da região sul suspenderá atividades a partir da terça-feira (2).



O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) suspendeu o atendimento presencial ao público até o dia 8 de janeiro. A sede do órgão fica na Rua Mato Grosso, 299, centro.



O Restaurante Popular, localizado na Rua Professor João Cândido, 14, próximo ao Terminal Central, estará fechado na segunda-feira (1), reabrindo na terça-feira (2) em horário normal, das 11 às 14 horas.



Cultura

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, localizada na Avenida Rio de Janeiro, 413, seguirá aberta em horário normal, das 7h30 às 19 horas, até dia 29 de dezembro. A biblioteca estará fechada na segunda-feira (1), e no dia 2 de janeiro volta ao horário normal. A biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), está fechada até o fim de janeiro. Já a Eugênia Monfranati e Vila Nova estarão fechadas para melhorias durante o mês de janeiro e até dia 29 de dezembro elas funcionarão normalmente.



O Museu de Arte de Londrina, localizado na Rua Sergipe, 640, funcionará normalmente até esta quinta-feira, 28 de dezembro, das 13 às 18 horas. No dia 29, o museu fechará para desmontagem de exposições, e permanecerá fechado durante todo o mês de janeiro.



Saúde

No final de semana e no feriado, as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), CAPS AD, CAPS Infantil, e a Policlínica estarão fechadas. O atendimento retorna na terça-feira (2), às 7 horas. As Unidades Básicas de Saúde de 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) não abrem no dia 1º, já no dia 31 de dezembro, vão funcionar das 7 às 19 horas e no dia 2 de janeiro, seguem horário normal.



O Pronto Atendimento 24 horas do Jardim Leonor e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo e do Jardim Sabará funcionarão normalmente. O Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), a a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) também atenderão normalmente.



CMTU



Transporte coletivo

* Os ônibus do transporte público operam com a tabela de horários de domingo. Na terça-feira (2), por conta do fechamento do comércio, os coletivos circulam com os mesmos horários, mas com monitoramento da demanda e acréscimo de coletivos nas linhas de maior movimentação.



Trânsito

* Os agentes municipais trabalham em escala reduzida durante o feriado, com atendimento de urgência e emergência. Em caso de necessidade, a população pode acionar o telefone 153, da Guarda Municipal (GM).



Feiras Livres

* As feiras livres e feiras da lua têm funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.



Limpeza Urbana

* As atividades de limpeza urbana, como corte do mato, varrição de vias e recolhimento de entulhos, param na segunda e são retomadas no dia seguinte;

* Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela também fecham no feriado, retornando ao atendimento na terça, das 8h às 17;

* A coleta domiciliar (rejeito e resíduos orgânicos) é suspensa no feriado, com normalização das atividades no dia seguinte, às 7h, percorrendo os locais já atendidos às terças-feiras;

* O recolhimento dos resíduos recicláveis não será feito na segunda. A prestação do serviço ocorre de modo diferenciado, de acordo com a cooperativa de catadores responsável pelas diferentes áreas do município. A Cooper Refum, a Eco Recin, a Coocepeve e a Cooper Região vão adiantar a coleta do Ano Novo para esta sexta-feira (29). A Cooper Mudança e a Coopernorth vão transferir para a próxima terça-feira (2), enquanto a Cooperoeste fará na quarta (3). As cooperativas retomam as atividades normais após o feriado, com exceção da Cooper Região. A associação de catadores vai estender o recesso até o dia 2, realizando o atendimento de terça no dia seguinte. Os moradores atendidos pela coleta seletiva às segundas-feiras que porventura não souberem a cooperativa encarregada do seu bairro e, consequentemente, se a coleta será adiantada ou postergada, podem se informar pelo site da CMTU ou no telefone 3379-7900.



Administrativo

* Os setores administrativos e de atendimento ao público param e retornam à normalidade na terça-feira.



Terminal Rodoviário de Londrina (TRL)

* A rodoviária tem o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

NC/PML