Município inicia entrega de carnês do IPTU na próxima semana

A primeira data de vencimento será 15 de janeiro e a última no dia 24 de janeiro

Na primeira semana de janeiro, os contribuintes de Londrina começarão a receber os boletos bancários referentes à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018. Serão entregues, via Correios, 231.804 boletos. Juntamente a essa cobrança, os cidadãos receberão também a taxa da coleta de lixo.



Para facilitar o pagamento do IPTU, os técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda realizaram algumas mudanças. Agora, o pagamento está dividido em oito lotes com datas de vencimento diferentes, sendo que o primeiro vencimento será no dia 15 de janeiro e, o último, no dia 24 de janeiro.



De acordo com o secretário municipal de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Edson Antônio de Souza, essa alteração nas datas de vencimento do imposto vieram para possibilitar o parcelamento do tributo em mais dois meses. Antes era possível parcelar o valor em 10 vezes. Agora, o contribuinte pode fazê-lo em até 12 vezes.



Além disso, outra novidade é que o cidadão receberá um boleto bancário referente ao pagamento em quota única, ou seja, à vista ou a primeira parcela do imposto. Assim, caso decida pagar parcelado, em fevereiro, receberá um carnê com mais 11 parcelas.



Essa pequena mudança fez com que a Prefeitura de Londrina economizasse R$ 135 mil por ano, visto que para enviar o carnê completo e a folha de pagamento único, o Município gastava R$ 0,60 por contribuinte e ao enviar um boleto por cidadão gastará apenas R$ 0,06 por unidade. “É uma medida inteligente e ecologicamente correta, porque geralmente os contribuintes que pagavam à vista, jogavam as demais folhas, referentes ao parcelamento, no lixo”, explicou Souza.



Com a cobrança do IPTU, a Prefeitura de Londrina espera receber quase R$ 340 milhões e outros cerca de R$ 53 milhões da taxa de coleta de lixo. Além deles, 7.809 imóveis, que representam pouco mais de R$ 6 milhões, são isentos totais segundo a legislação como, por exemplo, idosos, pessoas com deficiências e ex-combatentes. Em média, 51% das pessoas pagam o imposto à vista. Outras 37% quitam parcelado e 12% são considerados inadimplentes. De acordo com os dados oficiais da Secretaria de Fazenda, atualmente, estão cadastrados 277.254 imóveis.



Quem não receber, como proceder

O cidadão que não receber o boleto bancário para o pagamento do IPTU deve acessar o website da Prefeitura de Londrina, na área de serviços, ou pelo link: https://goo.gl/IcVL7. Assim, será possível emitir a segunda via do boleto. Para isso, é preciso ter em mãos o número da inscrição do imóvel. Este número está disponível em todos os carnês de IPTU de anos anteriores.

NC/PML