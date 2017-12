Prefeitura convoca 505 professores para a rede municipal

Candidatos, aprovados pelo concurso nº 172/2015, deverão se apresentar em janeiro para aceitação de vaga

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), está convocando 505 professores aprovados pelo concurso nº 172/2015. Os editais de convocação serão publicados na edição de quinta-fiera (28) do Jornal Oficial do Município, disponível no Portal da Prefeitura através do link https://goo.gl/C27UJK. Os candidatos convocados deverão comparecer no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi, para aceitação de vaga. O endereço é Rua Benjamin Constant, 800, ao lado do Terminal Urbano.



Os docentes de Educação Física e Séries Iniciais do Ensino Fundamental devem se apresentar no CMEI Valéria Veronesi no dia 8 de janeiro, pela manhã ou tarde, conforme horário preestabelecido no edital. Já os docentes de Educação Infantil precisam comparecer no dia 9 de janeiro, às 7h30. É preciso ter em mãos um documento oficial de identificação com foto, em via original.



A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, citou que as convocações foram viabilizadas pela lei nº 12.639, que criou 415 novas vagas para docentes na rede municipal de ensino. “Acreditamos que, agora, o número de professores será suficiente para suprir o aumento de alunos da rede. Terminamos 2017 com 43.200 alunos, o maior número registrado pela rede municipal de ensino. Para cada 20 alunos, em média, é preciso um professor, e não tivemos essa disposição nos últimos anos. Mas agora será possível recompor o quadro”, afirmou.



Maria Tereza destacou que, por conta dos trâmites necessários para admissão dos professores, os candidatos deverão tomar posse após o início do ano letivo, que começa em 1º de fevereiro para os professores e no dia 5 para os estudantes. “Estamos ansiosos para que esses profissionais iniciem o mais rápido possível. O aceite de vagas será nos dias 8 e 9 de janeiro, logo no início do ano, para que eles consigam assumir o quanto antes. Sabemos que não são todos que vão conseguir começar a dar aulas em fevereiro, mas estamos fazendo o possível para que a maioria consiga tomar posse nesse mês”, apontou.



Segundo o diretor de Desenvolvimento Humano da SMRH, Lucas Rigo Vercelhese de Almeida, nos dias 8 e 9 os candidatos receberão orientações sobre todo o processo de admissão, que envolve a realização de exames, perícias e apresentação de documentos. “Nestes dois dias, excepcionalmente, a equipe da Diretoria de Saúde Ocupacional estará no CMEI para agendar as perícias. A Secretaria Municipal de Educação também estará presente, informando aos candidatos em qual unidade eles serão alocados. Também vamos orientar quanto aos prazos para nomeação, posse e início do exercício”, explicou.



Os candidatos que não puderem comparecer nas datas previstas nos editais de convocação, terão prazo extra de dois dias úteis para se apresentarem na Diretoria de Desenvolvimento Humano da SMRH, localizada no segundo andar do prédio da Prefeitura. O horário de atendimento é das 12 às 18 horas, na Avenida Duque de Caxias, 635.



Caso não realize a aceitação de vaga, o candidato será automaticamente desclassificado. Também é considerado desistente, e desclassificado, o candidato que não cumprir os prazos para agendar as perícias admissionais ou de entrega da documentação exigida para nomeação.



A expectativa é que os candidatos comecem a ser nomeados a partir de fevereiro. “Como temos um grande número de professores convocados, as nomeações ocorrerão em etapas. Assim, os que concluírem primeiro essa fase admissional serão também os primeiros a serem nomeados”, frisou o diretor de Desenvolvimento Humano da SMRH.

