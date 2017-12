Rolândia gerou mais de mil empregos no ano

Pesquisa realizada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus Londrina, aponta que Rolândia continua na liderança na geração de empregos no ano na Região Metropolitana de Londrina (RMLO). Considerando os resultados apresentados pelo Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, o estoque de emprego formal apresentou saldo positivo de 96 postos de trabalho no mês de novembro. No acumulado do ano, Rolândia gerou até aqui 1.009 novas vagas de trabalho e lidera o quesito na RMLO.

NC/PMR