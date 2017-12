Campo Mourão: Virada com Cristo com convites à venda

Continuam à venda os convites para a Virada com Cristo, promovida pela Fraternidade O Caminho Campo Mourão, que será realizada no próximo domingo, 31, na Vila Franciscana, a partir das 22 horas. A programação começará com a celebração da Santa Missa; e logo após será servido um jantar. Para participar do momento religioso, não haverá custo, os convites são apenas para a janta, ao custo de R$ 10,00 (crianças até cinco anos de idade não pagam).

O cardápio do jantar terá arroz, salada verde, salada tropical, farofa e carne bovina assada. Vale ressaltar que os convites são individuais, e estão sendo vendidos apenas de forma antecipada, até amanhã (sexta-feira), nestes pontos de venda: Capela Ancilla Domini (Vila Carolo), Vila Franciscana, Clínica Mulher, EL Motos, Ótica Reluz, Auto Posto São Miguel e Paraná Supermercados. Os participantes também devem levar uma rosa branca e uma vela, além de refrigerante, pratos e talheres. Também haverá queima de fogos.

Diego Reis Comunicação/Asimp