Ana Torres revela que passará Ano Novo de calcinha de renda azul

A modelo Ana Torres, que está sendo considerada em Porto Alegre como a "Musa do Grêmio", revela que passará o Réveillon com uma calcinha azul. "Muitas mulheres falam em passar a virada do Ano Novo de calcinha vermelha para conquistar o amor, pois meu amor é azul, pelo Tricolor gaúcho, então passarei de calcinha de renda azul, quase transparente", provoca a loira que tem 90cm de bumbum, 86cm de busto e 50cm de cintura distribuídos por 49kg e 1,58m de altura.

Estudante de Direito, a gaúcha de 21 anos tem um perfil magrinha, com bumbum e seios naturais assim como a atriz Isis Valverde.

PressWoman

