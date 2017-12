Prefeitura de Ibiporã fecha para atendimento ao público na 1ª semana de janeiro

De 3 a 5 de janeiro haverá somente expediente interno para encerramento do ano fiscal, com exceção do Departamento de Licitações

A Prefeitura Municipal de Ibiporã informa que no dia 2 de janeiro (terça-feira) o horário de funcionamento de entes e órgãos das administrações direta e indireta será do meio-dia às 17 horas.

De 3 a 5 de janeiro haverá somente expediente interno para encerramento do ano fiscal, com exceção do Departamento de Licitações e também para a mudança das Secretarias Municipais de Obras e de Planejamento, que passarão por reformas. A partir de 08 de janeiro a Secretaria de Obras atenderá os munícipes no Parque de Máquinas (Rua Saldanha Marinho, no Jardim Antônio Semprebom). Já a Secretaria de Planejamento mudará provisoriamente suas instalações para a Sala de Licitações, no piso superior do prédio da Prefeitura.

O atendimento ao público voltará ao normal na segunda-feira, 8 de janeiro, a partir das 8 horas.

Confira o funcionamento dos principais serviços municipais:

CULTURA

Museu do Café: Funcionamento a partir do meio-dia no 02 de janeiro.

Bibliotecas Pública e Cidadã: Funcionarão a partir do meio-dia no 02/01. Entre os dias 3 e 31 de janeiro não estarão em funcionamento, devido às férias coletivas dos funcionários, que retornarão no dia 1º de fevereiro.

EDUCAÇÃO

Rede Municipal de Ensino: Os estudantes estão em férias escolares e retornam às aulas em 5 de fevereiro. Os alunos que foram inscritos para o Plantão de Férias dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) serão atendidos no CMEI Carinho Materno (Rua Praça Ciro Ibirá de Barros, s/n) a partir de 03 de janeiro.

Secretaria Municipal de Educação: O atendimento ao público será retomado dia 02 de janeiro, a partir do meio-dia.

SAÚDE

Todas as Unidades Básicas de Saúde e os Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil (CAPS I e CAPS i) estarão fechados no dia 02 de janeiro pela manhã, reabrindo a partir do meio-dia. Todo o atendimento de urgência e emergência será realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h - Av. Souza Naves, 1245, no Conjunto Henrique Alves Pereira (Serraia).

TRABALHO

Agência do Trabalhador e Secretaria Municipal do Trabalho: Entre os dias 2 e 16 de janeiro estarão fechadas para atendimento ao público, devido à fruição de férias coletivas dos servidores.

SAMAE

Atendimento ao público: No dia 02/01 a partir do meio-dia.

Coleta de resíduos sólidos: Não haverá coleta de resíduos sólidos no dia 1º de janeiro. A coleta de lixo voltará ao normal no dia posterior (02/01).

