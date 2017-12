Escritora paranaense é selecionada para antologia de terror

Novidade para os leitores amantes do Terror. A escritora e jornalista curitibana Susan Cruz, radicada em Londrina, acaba de ter um de seus contos de horror selecionado para a antologia "King ' Poe ' Lovecraft - do Terror ao Horror". Organizada pela escritora Rô Mierling, autora de Diário de uma Escrava (DarkSide). O livro terá laçamento duplo: no Brasil e na Argentina com destaque na 43° Feira Internacional do livro de Buenos Aires, previsto para abril de 2018 pela Editora Illuminare. A antologia contará ainda com contos inéditos de escritores convidados como Cesar Bravo, autor de Ultra Carnem (DarkSide), de Marcus Barcelos, autor de Horror na Colina de Darrington (Faro Editorial) e de Jhefferson Passos, autor de 100 Gotas de Sangue (Illuminare).

O livro trará 35 contos inéditos inspirados por seus autores em contos e obras dos três grandes nomes da literatura mundial do terror: Stephen King, Edgar Allan Poe e H. P. Lovecraft. O conto de Susan, intitulado Tique-Taque, foi inspirado no famoso conto o Enterro Prematuro de Poe. Para Rô Mierling, organizadora da antologia esse projeto é significativo na literatura de terror nacional.

"Acredito que os escritores brasileiros possuem uma criatividade imensa aliada a admiração por grandes nomes da literatura sombria. Logo um livro como esse pode, simultaneamente, mostrar o talento nacional literário no cenário do terror e horror e também homenagear grandes nomes da literatura como Edgar A. Poe.", completa Mierling.

Ano passado, a jornalista escreveu o romance gótico de horror, Post Mortem, sua obra de estreia, publicada em ebook e disponível na Amazon.E recentemente terminou seu primeiro livro de poesia de horror, além de outros projetos para 2018, ela comemora. "Participar dessa antologia é uma honra por estar ao lado de nomes importantes do gênero. Me sinto feliz pelo reconhecimento do meu trabalho."