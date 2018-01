Musa revelação do universo fitness, Patrícia Parada afirma que treinará todos os dias no Ano Novo

Recente no mundo fitness, Patrícia Parada tem apenas 20 aninhos mas já está sendo considerada a revelação entre os amantes da boa forma. Ela afirma que não deixará de malhar em nenhum dia do Réveillon.

"Treinarei todos os dias, inclusive no Ano Novo! Ao ar livre se as academias estiverem fechadas pois não perder o foco é o que importa. A dieta seguirá firme e forte. Dei uma vacilada no dia 25 do Natal, porém já voltei com tudo. Fecharei a boca firme agora. Não beberei muito no Ano Novo, já não bebo mesmo.

Pretendo beber apenas batidas com frutas e sem açúcar", conta a loira que iniciará a faculdade de Nutrição em 2018.

"Meus desejos para 2018 são para que minha carreira de modelo fitness flua muito, que eu tenha muita perseverança nos meus treinos intensos e que eu ame a faculdade de Nutrição. Vou passar o Réveillon de branco e vou usar alguma peça de roupa vermelha e alguma amarela para fluir dinheiro e amor", completa a beldade que treina no estúdio do famoso preparador físico Xande Negão, que cuida dos corpos de Gracyanne Barbosa e Sue Lasmar.

MF Press Global