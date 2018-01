Rolândia: Nova biblioteca da escola municipal Sebastião Feltrin quase pronta

A Escola Municipal Sebastião Feltrin, na Vila Oliveira, passa por uma readequação de espaço e a medida vai ofertar mais salas de aula e beneficiará o corpo docente da unidade.

Conforme a Diretora Selma Regina Rodrigues Silva, estão sendo construídos ao lado da quadra coberta, em dois módulos pré-moldados, três salas que vão abrigar a Biblioteca, a Sala de Música e a Sala de Esportes.

Com isso, onde hoje funcionam esses serviços, serão transformados em duas novas salas de aula, uma para a Primeira Série do Ensino Fundamental e outra para a Educação Infantil, que vai ofertar 50 novas vagas (30 do Primeiro ano e 20 da Educação Infantil), já preenchidas para o ano letivo 2018, com os alunos advindos da lista de espera da Escola.

A construção dos novos espaços está em ritmo acelerado e, até o início do ano letivo, tudo vai estar pronto.

A nova Biblioteca e as novas Salas de Esportes e de Música vão receber ainda teto, pintura, piso e ar condicionado.

A Escola Municipal Sebastião Feltrin opera em regime integral de ensino e atende quase 400 crianças.

