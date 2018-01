Acampamento para jovens inicia o mês de férias na Canção Nova

Evento acontece de 3 a 7, com shows, palestras e esportes

O Acampamento Revolução Jesus, de 3 a 7 de janeiro, inicia a programação de férias na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O tema proposto para este ano é “Eu sou Revolução Jesus”. Durante os três dias são esperados oito mil jovens.

A abertura do acampamento acontece hoje (03), às 19h, com a missa presidida pelo padre Adriano Zandoná. Na programação, shows, palestras, momentos de oração, missas e esportes. Participação dos missionários da Comunidade Canção Nova, Tiago Marcon, Pitter Di Laura, Adriano Gonçalves e Leticia Cavalli, André Florêncio e Magda Ishikawa e do padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá (MT).

Também terá #FalaAí, na sexta-feira (05), às 12h30 e às 14h20, e no sábado (06), somente às 12h30. Neste momento, os jovens conversarão sobre vocação, namoro, dependência afetiva e casamento.

Os shows acontecem nas noites de sexta-feira e sábado, a partir das 21h, no Rincão do Meu Senhor. Sobem no palco os cantores Pitter Di Laura, Ana Gabriela, Thiago Tomé e a banda Missionário Shalom.

Aprofundamento Radical

Os circuitos esportivos acontecem na quinta-feira (04/01) e na sexta-feira (05/01), na fazenda Limeira, próxima à Canção Nova, com a participação de cerca de 500 jovens, previamente inscritos. As práticas oferecem aos participantes uma reflexão pessoal e espiritual, após cada atividade.

Asimp/Canção Nova

Clique nas fotos para ampliar