Cohab busca parceria junto à Cohapar

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) está firmando um convênio com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para a criação de dois conjuntos residenciais na cidade, um na região norte e outro na região sul. O prefeito Marcelo Belinati e o presidente da Cohab, Marcelo Cortez, estiveram em Curitiba na semana passada, em uma reunião com o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, para discutir a viabilização desta e de outras parcerias para diminuir o déficit habitacional do município.

De acordo com o presidente da Cohab, a construção das unidades habitacionais deve ter início já no próximo ano, nos dois lotes previamente definidos. Além dos conjuntos residenciais, outras pautas foram discutidas na reunião, como a regularização fundiária. Esta regularização consiste em um conjunto de medidas sociais e legais que visam garantir o direito à moradia, mantendo as famílias nos locais passíveis de serem regularizados. A Cohab está estudando a melhor forma de fazer a regularização das 4,5 mil famílias que, atualmente, moram em situação irregular. Nos locais que podem ser regularizados, mas que não possuem infraestrutura adequada, haverá uma parceria com órgãos estaduais, como a Sanepar e a Copel.

A fila de inscritos na Cohab é de 68 mil famílias e 85% delas são consideradas de baixa renda. O presidente da Cohab enfatizou que esta é uma grande demanda do município e que precisa de atenção. “É importante a participação do Governo do Estado, bem como do Governo Federal, na política habitacional, proporcionando acesso a moradia à população mais carente de Londrina”, disse Cortez.

Outros projetos foram debatidos na reunião com o presidente da Cohapar, que Cortez avaliou ter sido produtiva e que trarão efeitos em um futuro bem próximo. Segundo ele, o governo estadual tem se mostrado bastante acessível às demandas da política habitacional de Londrina.

