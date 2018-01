Secretaria da Educação abre inscrições do PSS para professores

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria da Educação estão abertas e seguem até as 18h do dia 12 de janeiro, exclusivamente pela internet. Serão contratados no mínimo 10 mil professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e professores guia-intérprete. As inscrições são gratuitas.

Estes profissionais atuarão nas escolas da rede pública estadual e em escolas de Educação Especial que firmaram termo de colaboração com a Secretaria da Educação.

Os editais do PSS, respostas para dúvidas frequentes, link para inscrição e outras informações estão disponíveis na página http://arq.eescola.pr.gov.br/pss/inscricoes_PSS/InscricoesPSS_Professores.html

A classificação será divulgada no final de janeiro, com a antecedência necessária para a distribuição de aulas, que será feita no início de fevereiro.

As aulas de 2018 começam em 19 de fevereiro, após Carnaval. Os profissionais da Educação retornam um pouco antes, nos dias 15 e 16, para as capacitações da Semana Pedagógica do primeiro semestre letivo.

TÍTULOS – O PSS consiste em prova de títulos referente à escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento funcional. Os profissionais serão divididos entre os 32 Núcleos Regionais de Educação, conforme a necessidade de cada regional.

AEN