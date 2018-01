Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/01/2018

Primeira Leitura (1Jo 3,7-10)

Leitura da Primeira Carta de São João.

7Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. 9Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele; ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. 10Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo: todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 97)

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda gente! As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria!

— Na presença do Senhor, pois ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade.

Evangelho (Jo 1,35-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 35João estava de novo com dois de seus discípulos 36e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro de Deus!” 37Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. 38Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: “Que estais procurando?” Eles disseram: “Rabi (que quer dizer: Mestre), onde moras?” 39Jesus respondeu: “Vinde ver”. Foram pois ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. 40André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. 41Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: “Encontramos o Messias (que quer dizer: Cristo)”. 42Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: “Tu és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas” (que quer dizer: Pedra).

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=c4TmjL4qNBk

O mundo precisa se encontrar com Cristo

Precisamos nos encontrar com Cristo, mas esse encontro só vai acontecer quando formos onde Ele mora e permanecermos com Ele

“Eles disseram: ‘Rabi (que quer dizer: Mestre), onde moras?’ Jesus respondeu: ‘Vinde ver’ Foram pois ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele” (João 1,38-39).

Quando queremos conhecer uma pessoa, precisamos saber onde ela mora. Porque é na casa, é em seu “habitat” que a pessoa vive a intimidade, aquela mais pessoal; é onde ela se fortalece, se anima, e direciona a sua vida.

– “Mestre, onde moras”? Éa perguntar que temos que fazer a Jesus. E, Ele nos responde como respondeu a esses discípulos: “Vinde e vede”. Vamos! É preciso ir, é preciso ver onde Jesus habita.

Os discípulos foram. André, irmão de Simão Pedro, era um desses que estavam ali e foi ver onde Jesus morava e permaneceu com Ele naquele dia.

Pode ser que, alguém vá ver onde você mora, só por curiosidade. Se você quer saber onde Jesus mora só por curiosidade, saiba que isso só alimenta as nossas fantasias. Quando permanecemos com Jesus, Ele preenche a nossa alma e o nosso coração.

Esses discípulos, foram ver onde Jesus morava, permaneceram com Ele aquele dia e não largaram mais d’Ele. Quando André foi ver o Senhor, conhecer a intimidade d’Ele, reconheceu que Ele era o Messias, e foi atrás do seu irmão Simão Pedro, para lhe dizer: “Encontramos o Messias”.

O mundo precisa se encontrar com Cristo, a nossa casa precisa se encontrar com Jesus, mas esse encontro só vai acontecer, quando nós O encontrarmos, quando formos ao encontro d’Ele, formos onde Ele mora e permanecermos com Ele.

É preciso permanecer na presença de Jesus, porque é só estando com Ele que somos transformados. Se nós queremos conhecer Jesus, precisamos ir onde Ele se encontra.

Onde Ele se encontra? Nos Sacrários do mundo inteiro, silencioso está ali, irradiando toda a transformação que o nosso coração precisa. Jesus se encontra em tantos lugares no meio de nós, mas, eu penso que no silêncio recolhido do Sacrário, devotados na oração, o Mestre nos transforma. Somos transformados pela Sua presença, e quando vamos onde Ele se encontra, Ele nos transforma e podemos dizer aos outros da nossa casa, da nossa família, que encontramos Jesus e que Ele transformou a nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook