Moradores do Jardim Leonor recebem ação educativa

Nesta sexta-feira (5), a partir das 8 horas, os agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde vão até o Jardim Leonor conversar com os moradores do bairro sobre a dengue e as formas de prevenir a doença. O ponto de encontro será em frente ao Colégio São José, na Rua Eucalíptos, 215, região oeste.



Os 30 agentes de endemias vão conversar com os cidadãos sobre o descarte correto dos materiais orgânicos e recicláveis e entregarão sacos plásticos pretos para o acondicionamento dos produtos. Eles também entregarão panfletos com as datas certas do recolhimento feito pelas cooperativas de material reciclável e pela concessionária de lixo orgânico.



De acordo com a coordenadora de endemias, Fabiane Cordeiro da Luz, a intenção é instruir os moradores para que eles coloquem os produtos descartados no dia correto, evitando que o lixo fique exposto ao tempo, à chuva ou vento e corra o risco de ser levado a bueiros, ou abertos por animais, e ainda ter o destino errado. Por isso, até às 14h30, os servidores da saúde visitarão os pontos comerciais e as residências do entorno do colégio.



Ações simples como essa ajudam no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Outras medidas também são úteis nessa batalha contra o inseto como, por exemplo, a colocação de areia nas bordas dos pratos de plantas e flores; limpeza do bebedouro de cachorros e gatos; remoção das folhas e galhos que podem entupir as calhas de água; manutenção da limpeza e do fechamento da caixa de água; limpeza de lajes e locais que acumulam água.



Os empresários que desejarem agendar um horário para palestras e ações educativas com os agentes de endemias podem telefonar para (43) 3372-9427. Já o cidadão que perceber água parada ajudando a proliferar o mosquito pode telefonar para 0800 400 1893, na Guarda Municipal 153 ou na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

