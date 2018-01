Município reajusta taxa de manutenção dos cemitérios

Valor arrecadado é utilizado em melhorias e adequações nos cemitérios municipais

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) informa o valor da taxa de manutenção dos cemitérios municipais, urbanos e distritais, para o exercício 2018. Com o reajuste da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) determinado pelo decreto nº 1.563 de 2017, desde 1º de janeiro cada UFIR corresponde a R$3,03. Assim, os novos valores das taxas de manutenção passam a ser de R$30,30 a R$151,50.



Os concessionários da Acesf receberão os boletos, com vencimento para o 5º dia útil do mês de junho, via Correios. A autarquia conta com cerca de 30 mil concessionários, e os recursos obtidos por meio da taxa são utilizados exclusivamente para manutenção e melhorias dos cemitérios.



Em Londrina, são oito cemitérios municipais distritais (Heimtal, Warta, Irerê, Paiquerê, São Luiz, Maravilha, Guaravera e Lerroville), e cinco municipais na área urbana (São Pedro, João XXIII, Padre Anchieta, Jardim da Saudade e São Paulo).



Segundo o superintendente da Acesf, Douglas Pereira, a quantia arrecadada através das taxas de manutenção permitiu que vários cemitérios municipais recebessem melhorias e adequações. “Nos distritos, todos os cemitérios receberam capina, roçagem e pintura dos muros. Para 2018, pretendemos avançar na pavimentação, atendendo tanto o entorno dos conjugados e jazigos como as vias de acesso”, afirmou.



Pereira citou os trabalhos realizados no cemitério Jardim da Saudade, que é o maior do Município. “Tivemos ali grande avanço na finalização da pavimentação, plantio de mais de dois mil metros de grama, instalação de mais caixas d’água, colocação de caçambas para recolher os resíduos de construção, instalação do pergolado na praça do cemitério. Houve ainda a reforma do muro que havia cedido e foi refeito, melhorias na iluminação, colocação de bebedouros, e instalação de novos portões de acesso”, contou.



Em 2017, foram realizadas diversas melhorias nos cemitérios municipais. “No cemitério Padre Anchieta, houve vários serviços de poda, pintura do muro, dedetização para manter o controle de pragas, limpeza, capina e roçagem. No João XXIII, fizemos a poda de árvore principal, capina e roçagem. Iniciamos o trabalho de concreto nos alambrados, com fechamento na parte principal, onde pessoas costumavam invadir. E para 2018 pretendemos ampliar o cemitério, nas áreas laterais”, detalhou Pereira.



O superintendente da Acesf lembrou ainda as melhorias no cemitério São Paulo, que incluíram pintura do muro e meio-fio, tanto da área interna como da externa, retirada de árvores que cederam com as chuvas, e adaptação de bebedouro. “E neste ano, pretendemos reformar o escritório e os banheiros, com previsão de ampliação na área onde funciona o estacionamento. No cemitério São Pedro, na área central, realizamos a reforma da praça principal, pintura e roçagem, e em parceria com a Guarda Municipal instalamos a câmera de monitoramento, para oferecer mais segurança. Também iniciamos no final do ano a reconstrução do muro, e concluímos a pintura e podas de árvores do entorno do cemitério”, disse.



Dentro das iniciativas previstas no plano de ação da Acesf para 2018, Pereira citou a parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente, com revitalização do cemitério São Pedro. “Vamos aproveitar a reconstrução do muro, que cedeu com as chuvas, para manter uma altura padrão de 3 metros de altura, trazendo mais segurança no local. A tendência é avançar também com melhorias na iluminação da área interna. E no Jardim da Saudade, juntamente com a Guarda Municipal, pretendemos instalar uma câmera de videomonitoramento”, adiantou.

Taxa de manutenção dos cemitérios municipais para 2018:

Descrição Taxa Valor Cemitérios Distritais 10 UFIR R$30,30 Cemitério Jardim da Saudade 12 UFIR R$36,36 Cemitério Padre Anchieta 20 UFIR R$60,60 Cemitério São Paulo 24 UFIR R$72,72 Cemitério João XXIII 26 UFIR R$78,78 Cemitério São Pedro 50 UFIR R$151,50



Juliana Gonçalves/NC/PML