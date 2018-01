Início do alistamento militar em Rolândia

A Junta Militar de Rolândia convoca para o alistamento obrigatório aos jovens que completam 18 anos em 2018. Neste ano, o alistamento deve ser realizado obrigatoriamente pelo site www.alistamento.eb.mil.br No momento do cadastro, é preciso ter em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência, além de telefone para contato.

O prazo para se alistar vai até 30 de junho de 2018.Caso não possuam o CPF, tenham alguma dúvida com relação a inscrição e ou não tenham acesso a internet, os nascidos no ano de 2000 devem comparecer pessoalmente à Junta Militar situada no prédio da Prefeitura Municipal, Av. Presidente Bernardes, 809, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Quem não se alistar estará em débito com o Serviço Militar, ficando impedido de prestar concurso público, tirar passaporte ou ser matriculado em universidade.

Segundo o Secretário Chefe da Junta Militar na cidade, José Luiz Anselmo, perto de 500 jovens devem se alistar neste ano. Ele explica que, de acordo com a Portaria Normativa 35/MD do Ministério da Defesa, a partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a emissão do Certificado Militar Único (CMU), pelos Órgãos de execução do serviço militar, das três forças armadas, que serão originados eletronicamente através do Sistema Eletronico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMIL).

NC/PMR