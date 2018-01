Sistema online do IPTU 2018 está disponível no portal da Prefeitura

Boletos começam a ser entregues a partir de 8 de janeiro e o desconto para pagamentos à vista é de 10%; consultas em www.londrina.pr.gov.br

A Prefeitura de Londrina disponibilizou ontem (3), no portal www.londrina.pr.gov.br , o sistema online para a emissão de boletos bancários do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018. Ao acessar o portal, os contribuintes podem clicar diretamente no banner IPTU 2018, localizado no menu lateral direito da página principal. A outra opção é clicar na seção Serviços Online (menu à esquerda) e escolher o item IPTU 2018. Para realizar as consultas no sistema é necessário inserir o número da inscrição imobiliária do imóvel, composta por 17 dígitos ao todo.



Os boletos bancários referentes à cobrança do IPTU 2018 começarão a ser entregues a partir da próxima segunda-feira (8). Ao todo, serão entregues, via Correios, 245 mil boletos. Eles serão enviados de acordo com suas respectivas datas de vencimento, sendo que o contribuinte poderá optar pelo pagamento em cota única (à vista) ou de forma parcelada. No mesmo documento de cobrança, os cidadãos também receberão a taxa da coleta de lixo.



O desconto para aqueles que pagarem o IPTU 2018, à vista, será de 10%. O contribuinte que optar pagar na modalidade de cota única terá garantido, já para o ano de 2019, um desconto de 1% a mais, ou seja, totalizando 11%. O acréscimo de 1% de desconto ocorrerá anualmente, caso o contribuinte continue pagando à vista, conforme estabelece o programa municipal do “Bom Pagador”, instituído pelo prefeito Marcelo Belinati, em 2017 (Lei Municipal 12.627), que começa a valer a partir de janeiro de 2018. Por meio deste programa, será possível alcançar no máximo 15% de desconto no IPTU, em 2023, ou seja, após cinco anos pagando o imposto à vista, em cota única.



Para facilitar a efetuação dos pagamentos parcelados do IPTU em 2018, a Secretaria Municipal de Fazenda fez a divisão em oito lotes com datas de vencimento diferentes, sendo que o primeiro vencimento ocorre no dia 15 de janeiro, e o último, no dia 24 de janeiro. “Com isso, agora o contribuinte poderá realizar o parcelamento em até 12 vezes, sendo que a parcela mínima será de R$50,00. Antes, era possível parcelar os pagamentos em, no máximo, 10 vezes”, informou o secretário municipal de Fazenda, Edson de Souza.



Expectativa

Com a arrecadação do IPTU 2018, a Prefeitura de Londrina projeta o recebimento de cerca de R$ 340 milhões e outros R$ 53 milhões da taxa de coleta de lixo. Também existem 7.809 imóveis, que representam pouco mais de R$ 6 milhões, que são isentos totais segundo a legislação. Essa categoria inclui idosos, pessoas com deficiências e ex-combatentes. Atualmente, estão cadastrados 277.254 imóveis em Londrina.

Renan Oliveira/nC/PML