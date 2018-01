Lais Cruz faz ensaio de parar o trânsito no centro de Bh

A morena Colocou um vestido coladinho e quis testar sua popularidade na principal via de Bh. "Estou insuportavelmente sexy com esse Vestido".



Lais Cruz voltou com os ensaios de fotos para Look da loja By Blitz depois de um período que estava participando de um filme.

A morena, que vinha exibindo um corpão há alguns meses atrás de ensaios de biquínis, investiu em sua Carreira de atriz. Este ano ela quer está atuando em uma novela, e foi para a Avenida Mineira testar sua capacidade de parar o trânsito. "Eu sempre gostei de roupas coladinhas, porque eu curto é mais moderna, diverte-se ela.



Não é só Lais que acredita que fica mais sensual com o roupas longas. "O assédio fica muito maior! Gosto de passar na frente da obra mesmo para testar meu poder de sedução. E eu adoro as cantadas clichê, tipo 'Seu pai é padeiro, porque você é um sonho!' ou 'Machucou quando caiu do céu, anjo?'", enumera ela.



Lais ainda dá dicas para quem quiser andar na moda ainda este mês a modelo vai estreiar um canal no Youtube sobre moda. "Gosto de andar sempre na moda, porque quem e a mulher que não gosta de receber elogios. Lais foi bastante assediada em plena Bh, o paraíso dos engravatados na capital...

Clique nas fotos para ampliar