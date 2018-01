Unidades básicas de saúde de Tamarana têm novo horário de atendimento

As unidades básicas de saúde Plínio Pereira de Araújo (Centro) e Padre Carmel Bezzina (Jardim Juny), em Tamarana, passaram a abrir em novo horário: às 8h.

A medida, que começou a valer ontem (3), foi tomada pela Secretaria de Saúde do município para agilizar o atendimento aos usuários das UBS, já que as consultas médicas começam sempre às 8h.

Antes da mudança, a unidade do Centro abria as portas às 7h. No Juny, o antigo horário era às 7h30. O horário de fechamento de ambas continua o mesmo, às 17h.

Além disso, as consultas médicas das duas unidades já têm sido realizadas de nova maneira: o atendimento passou a ser prestado exatamente na hora marcada. Assim, os usuários precisam estar na UBS apenas 30 minutos antes da consulta agendada.

As duas unidades ficam abertas de segunda a sexta-feira. O telefone da UBS do Centro para mais informações é o 3398-1983. No Jardim Juny, o número é o 3398-1987.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp