Ana Paula Segetto explica como mantém a cor dourada

A modelo Ana Paula Segetto, que tem apenas 1,57m de altura e que está mostrando que as pequenas têm sim o seu lugar no mercado da moda fitness, conta como cuida da pele no verão.

"Sempre amei praia! Pegar sol, então, nem se fala! Amo ficar com aquela cor dourada, mas procuro sempre usar filtro solar, principalmente no rosto pois sempre faço o peeling para renovação celular. Uso cosmético que hidrata os meus lábios pois nessa época do ano eles tendem a desidratar devido ao sol", explica a loira que tem 97cm de bumbum, 88cm de busto e 57cm de coxa distribuídos por 50kg.

A beldade formada em Estética e Cosmetologia, e que agora está no final da faculdade de Biomedicina também fala sobre os cuidados com o cabelo. "Não mergulho a cabeça no mar de jeito nenhum (risos). Como faço mechas, elas tendem a ficar ressecadas, por isso hidrato uma vez por semana em casa e no salão de 15 em 15 dias".

