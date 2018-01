Sistema online do IPTU 2017 passa por manutenção

O sistema online para a verificação de informações sobre o IPTU do ano de 2017, no portal da Prefeitura de Londrina, está temporariamente indisponível devido a procedimentos de manutenção do sistema, inscrição em dívida ativa e atualização monetária. A previsão é que o serviço online de IPTU 2017 volte a funcionar no dia 10 de janeiro, no endereço www.londrina.pr.gov.br .

Por este motivo, a Praça de Atendimento da Prefeitura também suspende, até a regularização, alguns serviços como a emissão de Certidões Negativas e de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, extratos de débitos e boletos de dívida ativa. Os serviços de protocolos gerais, guias para emissão de ITBI e orientações do IPTU 2018 estão disponíveis normalmente, das 12 às 18 horas, na sede administrativa localizada no piso térreo do prédio administrativo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635.

2018- O sistema online para o IPTU 2018 já está disponível desde ontem (3), no portal da Prefeitura. Os contribuintes podem clicar diretamente no banner IPTU 2018, localizado no menu lateral direito da página principal. A outra opção é clicar na seção Serviços Online (menu à esquerda) e escolher o item IPTU 2018. Para realizar as consultas no sistema é necessário inserir o número da inscrição imobiliária do imóvel.

