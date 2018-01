LEC estreia com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo Júnior 2018 começou nesta quarta-feira (3) para os jovens do Londrina Esporte Clube. É a 49ª edição do torneio, a nona que conta com o Alviceleste, que também esteve na disputa em 1978, 1979, 1994, 2003, 2006, 2007, 2009 e 2017.



E para o jogo de estreia, a equipe cumpriu com as expectativas e conquistou a vitória. No complemento da primeira rodada do Grupo 14, o Tubarão bateu o Paysandu por 2 a 1 no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz-SP.



O time paraense abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com Jorge. Então, o Tubarão partiu para o ataque. Chegou ao empate aos 38 minutos. Felipe avançou na área, levando a bola para a linha de fundo. Cruzou para o atacante Miullen finalizar para o gol com cabeceio.



Para começar o segundo tempo da melhor maneira, Anderson saiu com a bola levando ao meio da área. Miullen dominou e bateu rasteiro. Bem colocado, o chute rendeu o segundo gol do LEC na partida logo aos dois minutos da etapa final.



Na partida preliminar do Grupo 14, o Desportivo Brasil venceu o União Rondonópolis-MT por 3 a 1. Com o resultados, a equipe londrinense é a segunda colocada do Grupo 14. Após três rodadas, os dois primeiros se classificam para a segunda fase.



O elenco continua em Porto Feliz, onde onde segue com a agenda de treinamentos de preparação para a partida da segunda rodada. O jogo é contra o Desportivo Brasil, no mesmo local, a partir das 14h do sábado (5). Na terça (9), o encontro dos alvicelestes será com o União Rondonópolis.

