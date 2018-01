Matrículas para Educação de Jovens e Adultos estão abertas

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual está com matrículas abertas até o dia 19 de janeiro em todo o Paraná. Interessados devem procurar um Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) ou escola estadual que oferte a modalidade.

Para ingressar na EJA no Ensino Fundamental é necessário ter no mínimo 15 anos completos, e para a EJA no Ensino Médio a idade mínima é de 18 anos completos. É necessário levar original e fotocópia de documento de identificação.

É possível se matricular em até quatro disciplinas de cada vez:

Ensino Fundamental: Arte, Educação Física, Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

Ensino Médio: Arte, Biologia, Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

O ensino fundamental pode ser concluído em, no mínimo, dois anos e o ensino médio em, no mínimo, um ano e meio.

A matrícula e as aulas são gratuitas.

APROVEITAMENTO – Para concluir seus estudos, o aluno pode aproveitar os resultados do ensino regular que tenha cursado previamente, apresentando histórico escolar, bem como os Exames da EJA Online da Secretaria da Educação do Paraná, ou exames nacionais como o Encceja ou o Enem de anos anteriores a 2017.

IDADE CERTA – A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino voltada a toda pessoa que não pôde concluir seus estudos na idade certa, por qualquer motivo, e agora deseja voltar à sala de aula e obter sua certificação. A metodologia e os materiais didáticos são voltados para melhor atender a esse público.

As aulas deste ano começam no dia 19 de fevereiro, na semana seguinte ao carnaval.

AEN