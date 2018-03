Músicos têm evento especial na Canção Nova

Ícones da música católica, como Pe. Joãozinho, Diác. Nelsinho Corrêa, Walmir Alencar, e Ziza Fernandes participam do Acampamento que terá oficinas gratuitas

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP) (Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista), realiza neste fim de semana (2 a 4/03), o Acampamento para Músicos com o tema: “Eucaristia, nosso tesouro!” São esperados 10 mil peregrinos, que poderão, gratuitamente, participar de workshops e oficinas para melhor desempenhar este ministério na Igreja.

O cantor e sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, padre Joãozinho, preside a missa de abertura na sexta (2), às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias, e no domingo (4) faz pregação sobre o tema: “Eucaristia: Nosso tesouro. A Igreja vive da Eucaristia”, às 9h10. Em seguida, o músico católico Walmir Alencar falará sobre “Composições Eucarísticas”, às 9h50. O coordenador nacional do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática e formador de músicos católicos, Juninho Cassimiro, trará seu testemunho no sábado (3), ao meio dia.

Os missionários e músicos da Canção Nova também estão na programação. O diácono Nelsinho Corrêa dará seu testemunho no sábado, às 9h50; Rogerinha Moreira conduzirá a oração na manhã de domingo; e Cassiano Meirelles fará Pocket Show durante o almoço, no sábado e domingo, no refeitório. O Acampamento se encerra no domingo com missa presidida pelo padre Delton Filho, da Comunidade Coração Fiel.

Oficinas

No Auditório São Paulo, a cantora Ziza Fernandes, irá ministrar a oficina de “Interpretação Vocal e Canto na Santa Missa”, no sábado ao meio dia e meio. Acontecem ainda oficinas sobre “Prática Instrumental”, e no domingo, sobre o “Ecad Direitos Autorais”. Na Ermida Mãe Rainha, Workshop com “Dicas para para não errar o tom na liturgia - Santa Missa e Adoração (Para Instrumentistas) e “Como escolher repertório para a Santa Missa e Adoração”, com André Florêncio, missionário da Canção Nova, no sábado, às 18h.

Asimp/Canção Nova