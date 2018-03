Começam nesta quinta,1º de março, as vendas de ingressos para ExpoLondrina 2018

Valores praticados serão os mesmos pelo segundo ano consecutivo

As vendas de ingressos para os shows, rodeio e parque de exposições da ExpoLondrina 2018 iniciam nesta quinta-feira, dia 1º de março, nas bilheterias do Parque de Exposições Ney Braga, no Boulevard Londrina Shopping, parceiro da SRP e pelo site www.expolondrina.com.br nos mesmos valores praticados no ano passado.

Para o Camarote Brahma e Pista Super Bull, as vendas iniciam pelo site da ExpoLondrina. A partir da segunda quinzena de março, os ingressos também poderão ser adquiridos nos pontos de venda. Este ano, os valores praticados para o camarote e pista terão algumas alterações.

Os ingressos do primeiro lote dos shows – ExpoShow – começam a ser vendidos a R$ 25,00 na compra antecipada. Os preços serão alterados de acordo com o fim dos ingressos de cada lote. No dia do show, o valor será integral, sendo a meia-entrada válida apenas para os casos especificados em lei. O único show que teve o início das vendas a R$ 20,00 o lote foi o da Larissa Manoela, no dia 8 de abril, às 18 horas.

O preço dos ingressos do Rodeio ExpoLondrina 2018 - ExpoRodeio – também seguem os mesmos valores e regras adotadas ano passado: dia 13 de abril – sexta-feira: R$ 18,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 23,00 e o valor cheio será R$ 46,00; dia 14 de abril – sábado: R$ 20,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 24,00 e o valor cheio será R$ 48,00; e a grande final, dia 15 de abril – domingo: R$ 22,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 25,00 e o valor cheio será R$ 50,00.

Para o acesso ao Parque de Exposições, os valores dos ingressos para a compra antecipada do ExpoParque são R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 a meia, durante a semana (segunda a sexta). Nos finais de semana (sábado e domingo), os valores antecipados são R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia. Estes valores valem até o dia 4 de abril. Durante a exposição - de 5 a 15 de abril – os valores serão RF$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia para a semana e nos finais de semana, R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia entrada.

Todos pagam para entrar nos shows e rodeio. No Parque de Exposições crianças até 6 (seis) anos não pagam. Acompanhem as informações no site da ExpoLondrina 2018: (www.expolondrina.com.br).

