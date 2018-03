Repórter especial do Balanço Geral SP comandará o jornalístico da RICTV | Record TV em Londrina, a partir de março

Giuliano Marcos também apresentará o Cidade Alerta no Norte do Paraná

Natural do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, o jornalista Giuliano Marcos, irá assumir o grande desafio de apresentar o Balanço Geral e o Cidade Alerta Londrina – Norte do Paraná – pela RICTV | Record TV, a partir de 5 de março. Após seis anos como repórter do Balanço Geral em São Paulo e passagens em diversas praças do país como apresentador do jornalístico da Record TV, ele estará à frente dos programas de maior audiência da emissora em Londrina. “Tenho certeza que Londrina irá me receber de braços abertos! Pois nós não escolhemos onde nascemos, mas escolhemos onde queremos viver. E eu escolhi Londrina para viver com minha família”, conta Giuliano.

Ele, que se considera um contador de histórias, assumiu o desafio com o objetivo de ampliar o trabalho da emissora junto aos telespectadores por meio de sua experiência de longos anos. “Como jornalista tenho a função social de mostrar a história das pessoas e, em alguns casos, mudar a realidade delas. Utilizar o espaço que tenho para apontar os problemas, mas também inspirar essas pessoas a erguerem a cabeça e seguirem em frente. Pretendo sair nas ruas e me aproximar do público e sentir o que eles realmente querem assistir e produzir os programas em parceria com o telespectador”, finaliza Giuliano.

Giuliano atuou na Record TV durante um longo período, foi apresentador do Balanço Geral Santos e Porto Alegre, além de atuar na apresentação e reportagem de diversos programas jornalísticos da emissora.

A estreia de Giuliano Marcos na RICTV | Record TV está marcada para segunda-feira (05/03) no Balanço Geral Londrina, que vai ao ar a partir das 12h, e no Cidade Alerta Londrina, transmitido a partir das 18h.