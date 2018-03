Prefeitura adquire novos caminhões para iluminação pública

Os dois novos caminhões são equipados com guindaste e cesto duplo para manutenção em redes elétricas

A Prefeitura Municipal de Ibiporã adquiriu recentemente dois caminhões para o serviço de iluminação pública. Os novos equipamentos permitirão a execução de serviços de iluminação pública com mais eficiência, além de auxiliar na realização de serviços complementares, como poda de árvores e no projeto de troca da iluminação convencional por LED em toda a cidade.

Os caminhões são da marca Volks modelo 5.150, seis marchas, chassi modular 4x2, zero km, equipados com cesto duplo aéreo isolado, com controles para operação na parte aérea e na torre e com altura máxima de trabalho de 18 metros. Os veículos foram adquiridos pela Administração Municipal com recursos oriundos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), um investimento total de R$436 mil.

O prefeito João Coloniezi ressalta que o investimento é resultado do trabalho que o governo municipal tem realizado e atende a uma necessidade da Secretaria Municipal de Obras. “Além de atender toda a manutenção da rede elétrica, os caminhões também contribuirão com outros serviços que exigem versatilidade e segurança, como a poda de árvores, por exemplo. A questão da segurança foi priorizada, economizados e conseguimos suprir esta demanda que vinha sendo cobrada desde outras gestões”, explicou o prefeito.

Há três anos a Prefeitura é responsável pelos serviços de manutenção da iluminação pública, antes sob responsabilidade das distribuidoras de energia. Desde então, várias melhorias foram realizadas por toda a cidade, como a substituição das luminárias de 70W de vapor de sódio ou mercúrio pelas de 150W, de vapor metálico, em vários pontos da cidade, proporcionando melhor luminosidade e economia de energia, e a manutenção dos pontos luminosos no período noturno.

NC/PMI