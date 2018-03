Celepar apresenta soluções de inteligência do Governo do Paraná

A experiência do Governo do Estado no uso inteligente de soluções de tecnologia da informação e comunicação para melhorar a gestão pública foi apresentada ontem (01) pelo presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite, no painel “Modernização dos serviços públicos”, no Smart City Expo Curitiba, evento que acontece no Expo Renault Barigui. “As ações que implementamos desde 2011 estão culminando com a implantação do Governo Digital”, disse.

Pioneiro no País, o portal do Governo Digital, www.governodigital.pr.gov.br, desenvolvido pela Celepar, integra os sistemas do Estado e entrega informações personalizadas ao cidadão. De forma experimental, cerca de 120 serviços já estão disponíveis, entre consultas a informações dos órgãos e secretarias do Estado, agendamentos via web e ações que podem ser feitas pelo meio digital.

De acordo com Leite, o lançamento oficial do Governo Digital do Paraná está previsto para breve.

BUSINESS INTELLIGENCE - Leite explicou que a Celepar, por meio do Centro Integrado de Informações Estratégicas (CIIE), vem atuando na implantação de soluções de inteligência ao Governo do Estado, desenvolvendo os chamados cases de business intelligence (BI’s), cujo número supera a casa de 650.

Um dos exemplos é o Sistema de Acompanhamento do Plano de Metas do Governo do Paraná (SAPM), voltado para monitoramento e avaliação das ações governamentais.

O Gabinete de Gestão e Informações (GGI) foi outro exemplo de uso de soluções de inteligência citado por ele. A sala informatizada localizada no Palácio Iguaçu permite à equipe de governo acompanhar em tempo real o desenvolvimento das ações executadas e em andamento no âmbito da administração estadual.

Ele falou também sobre a rede executiva para a gestão de governo, ferramenta criada pela Celepar, na qual os gestores das secretarias de Estado têm acesso a informações estratégicas, facilitando o processo de decisão.

IDENTIFICAÇÃO – Jacson Leite lembrou ainda da participação do Governo do Paraná, por intermédio da Celepar, em discussões nacionais que envolvem temas importantes para a sociedade, como o uso de tecnologias de reconhecimento do cidadão, biométrica e facial, como o Documento Nacional de Identificação (DNI), que unifica RG e CPF em um único número. Sobre este tema, ele informou que a base biométrica e biográfica do Estado, alojada no data center da companhia, supera a casa de 8,5 milhões de paranaenses.

No painel “Modernização dos serviços públicos”, Jacson Carvalho Leite dividiu espaço com mais quatro debatedores. Marcos Rocha, superintendência de ciência, tecnologia e inovação da Prefeitura de Florianópolis; Hamilton Francisquevis, gerente do Instituto de Cidades Inteligentes (ICI); Fabiano Munhoz, Dataprom e Fernando Vernalia, VG&P Law.

SMART CITY - O Smart City Expo Curitiba, realizado quinta e sexta-feira (01), foi a primeira edição brasileira do Smart City Expo World Congress que ocorre anualmente em Barcelona, o maior evento global sobre o tema de Cidades Inteligentes, que reúne mais de 18 mil pessoas de 120 países durante três dias.

O evento já ocorre anualmente em outras cidades ao redor do mundo como Kyoto (Japão), Montreal (Canadá), Puebla (México), Casablanca (Marrocos), Istambul (Turquia), Bogotá (Colômbia) e recentemente em Buenos Aires (Argentina).

AEN