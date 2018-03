LEC apresenta reforços para a temporada

Roberto: “O Londrina é um time grande, que merece estar na Série A”

Bastaram poucos minutos no CT da SM Sports para o lateral-esquerdo Roberto se impressionar com a estrutura que o Londrina Esporte Clube tem à disposição. “Pela estrutura e pela grandeza do clube, merece estar na Série A”, resumiu o novo reforço do Tubarão para a sequência da temporada.



Roberto chega ao Alviceleste após passagens por grandes equipes do futebol brasileiro. Aos 27 anos de idade, já acumula experiência em competições importantes, como Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Somando as três, já são mais de 100 partidas no currículo.

Lateral com características ofensivas, já marcou oito gols nas duas principais divisões do futebol nacional. Também tem na versatilidade um dos seus pontos fortes, já que na carreira chegou a atuar como meia e volante.



“Estou muito feliz em agora poder vestir a camisa do Londrina, um clube grande que certamente será um dos candidatos ao acesso à Série A este ano”, afirma. “Sempre tive boas referências daqui. É um time vem se fortalecendo a cada ano. Por isso, venho focado para conquistar esse e outros objetivos. Vou fazer de tudo para ajudar e, quem sabe, fazer história aqui também”, diz.

O vínculo inicial de Roberto com o LEC é por empréstimo, até o fim da temporada. Pode ser inclusive uma das peças do Tubarão já para o segundo turno do Campeonato Estadual, competição que ele venceu em 2016 com o Atlético Paranaense. “Estou pronto”, garante o atleta, que afirma que chega em condições físicas para poder atuar no regional se assim for necessário.

Volante Lorenzi agora é do Tubarão

O volante Lorenzi também vai reforçar a equipe principal do Londrina Esporte Clube para a sequência da temporada. Aos 28 anos de idade, o jogador, que já acumula passagens pelo futebol europeu e acessos aqui no Brasil, chega para o Alviceleste naquela que considera ser uma das grandes escolhas da carreira.



“Venho para agregar e buscar o melhor resultado para o Londrina nos objetivos do clube neste ano”, aponta o jogador. “Vir para cá acredito que seja uma das melhores escolhas que fiz na minha carreira, por isso vou tentar desfrutar deste momento e corresponder da melhor maneira possível à confiança que estão me dando aqui”, promete.

Lorenzi começou a carreira no Toledo, aqui no interior do Paraná. Passou pelo futebol paulista, gaúcho e mineiro. Foi inclusive em Minas onde conseguiu um dos primeiros sucessos da trajetória, quando ajudou o Boa Esporte a subir para a elite do Estadual, em 2011. Por lá, foi também um dos responsáveis a levar o América Mineiro da Série B para a Série A do Brasileiro em 2015.

Volante com perfil aguerrido, daqueles que priorizam a marcação, Lorenzi afirma que também não abre mão de ajudar no ataque. “Se derem brecha, gosto de chegar lá na frente e fazer os meus gols também”, conta o jogador com bom-humor. Nas duas últimas temporadas, ele foi uma das referências do Luverdense-MT e do Sampaio Corrêa-MA.



“O torcedor pode esperar da minha parte muita dedicação, trabalho e empenho. Dou o meu máximo do primeiro ao último minuto do jogo. Essa é uma filosofia que levo não só para o campo, mas para a minha vida também”, afirma o atleta, que tem contrato inicial com o Londrina até o fim da temporada.



“Creio que o Londrina tem plenas condições de fazer um grande segundo turno no Campeonato Paranaense”, continua Lorenzi. “Vim também com o objetivo de ajudar o clube a conquistar este que passa a ser também meu maior objetivo a partir de agora: subir para a Série A do Campeonato Brasileiro”, encerra.

