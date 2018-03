Bailarina Dani de Lova arrasa em coreografia no "Dancing Brasil": "Tango é uma dor que dança"

Dani de Lova, que já foi bailarina no programa Domingão do Faustão e que é a principal professora de dança no reality show "Dancing Brasil", apresentado por Xuxa na TV Record, arrasou na coreografia de tango e garantiu um sucesso absoluto para o programa.

"O tango gera muita expectativa por ser um dos ritmos mais esperados e tão próximo da gente por ser argentino. É uma responsabilidade bem grande montar uma coreografia e sempre procurar inovar", conta a atriz e bailarina que é parceira do ator Eduardo Pelizzari no "Dancing Brasil".

"Como já diziam, o tango é uma dor que dança e como eu e o Dudu (Eduardo Pelizzari) somos atores, transmitir essa emoção na coreografia é a cereja do bolo. A trajetória no Dancing está sendo muito bonita e o retorno do público é ótimo! Todo estão na torcida para que nossa dupla seja a campeã", exalta Dani de Lova.

MF Press Global

